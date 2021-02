  78 weitere Corona-Fälle – Inzidenz sinkt in Heidelberg auf 48,9

Heidelberg/Rhein-Neckar. In Heidelberg ist die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, unter 50 gesunken - erstmals seit dem 22. Oktober. Der Inzidenzwert liegt nun nach Angaben des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis am Freitag bei 48,9. Die Marke von 50 gilt als wichtiger Wert in der Pandemie: Das Ziel der Corona-Regeln ist es, die 7-Tage-Inzidenz wieder stabil unter diesen Wert zu senken. So könnten die Gesundheitsämter Infektionsketten wieder nachverfolgen und konsequent Quarantäne für Kontaktpersonen anordnen, heißt es beispielsweise auf der Internetseite der Landesregierung Baden-Württemberg.

Im Rhein-Neckar-Kreis sind bis zum Freitag 73 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, in Heidelberg sind fünf neue Corona-Fälle gemeldet worden. Wie das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am Freitag mitteilte, erhöht sich die Gesamtzahl der Fälle im Kreis damit auf 13880. In Heidelberg sind bislang insgesamt 3592 Personen positiv getestet worden. Zudem sind im Kreis zwei weitere Personen und in Heidelberg eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der Verstorbenen steigt damit im Rhein-Neckar-Kreis auf 310 an, in Heidelberg auf 51.

12828 Personen gelten im Kreisgebiet wieder als genesen. Für Heidelberg meldet das Landratsamt bis Freitag 3419 genesene Personen. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 80,4. Am Donnerstag lag die 7-Tage-Inzidenz in Heidelberg noch bei 60,7.