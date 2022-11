76 Corona-Neuinfektionen in Mannheim - Inzidenzen sinken weiter

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch mit 76 Corona-Neuinfektionen auf 143,7 gesunken. Am Dienstag lag der Wert noch bei 147,2. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Mittlerweile wurden insgesamt 130.691 Corona-Infektionen in Mannheim registriert. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei insgesamt 534.

Mit 46 neuen Corona-Fällen (insgesamt 59.158) sank die Inzidenz in Heidelberg am Mittwoch auf 138,2. Am Dienstag lag der Wert bei 142,5. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 157.

Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Mittwoch 172 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit hat das LGA insgesamt 234.090 Fälle registriert. Die Inzidenz liegt aktuell bei 170,3. Am Dienstag lag der Wert noch bei 178,5. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei insgesamt 818.

Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Mittwoch 70 neue Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist damit auf insgesamt 130.527 gestiegen. Bislang gelten in Mannheim 129.773 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 219 akute Infektionsfälle. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind bisher 535 Personen verstorben.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.