7-Tage-Inzidenzen in Mannheim und der Region sinken weiter

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag mit 925 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 1.150,4 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Freitag lag der Wert noch bei 1.241,8. Mittlerweile wurden insgesamt 89.042 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle ist um zwei weitere Fälle gestiegen und liegt nun bei insgesamt 468.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sinkende Inzidenzwerte im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Montag nach den Zahlen des LGA auf 1.234,1 gesunken. Am Freitag lag der Wert noch bei 1.260,2. Vom Gesundheitsamt wurden 1.976 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 146.165 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Todesfälle ist um zwei weitere Fälle gestiegen und liegt nun bei insgesamt 636.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus in Mannheim: Fallzahlen, Sieben-Tage-Inzidenz und Impfungen Mehr erfahren Das Wichtigste auf einen Blick Die aktuelle Corona-Lage im Liveblog Mehr erfahren

In Heidelberg sind am Montag laut LGA 532 weitere Corona-Fälle (insgesamt 36.939 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 1.042,6. Am Freitag lag der Wert bei 1.054,5. Nach LGA-Angaben sind keine weiteren Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Weiterhin sind 105 Todesfälle bekannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Montag (Stand: 17 Uhr) weitere 234 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim steigt damit auf insgesamt 88.832. Bislang gelten in Mannheim 78.754 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 9.609 akute Infektionsfälle.

Die Stadt gab einen weiteren Todesfall bekannt. Eine über 90-jährige Frau verstarb in einer Altenpflegeeinrichtung und ein über 90-jähriger Mann in einem Mannheimer Krankenhaus. Die Zahl der Todesfälle liegt seit Beginn der Pandemie bei 469.

Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten geht weiter nach unten

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Südwesten im Mehrtages-Vergleich weiter gesunken und nähert sich der 1000er-Marke. Wie das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand: 16.00 Uhr) in Stuttgart berichtete, wurden innerhalb einer Woche 1045,8 Ansteckungen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner nachgewiesen.

Am Freitag hatte die Inzidenz noch bei 1084,4 gelegen. Am Wochenende und an ein Feiertagen werden von der Stuttgarter Behörde keine Tagesberichte mehr veröffentlicht. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch 1363,4 betragen. Die tatsächliche Inzidenz dürfte jedoch wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Vergleich zum Freitag meldete die Stuttgarter Behörde 31 964 neue Infektionen. Die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 3 245 678. Nachweislich 15 418 Menschen starben am Coronavirus oder im Zusammenhang damit. Gegenüber Freitag waren dies 50 weitere Menschen. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.