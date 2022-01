7-Tage-Inzidenz steigt in Mannheim weiter an

Mannheim / Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag in Mannheim auf 740,7 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor, das für die Stadt 558 Neuinfektionen ausweist. Darin enthalten sein dürften jedoch auch Fälle vom Vortag. Am Mittwoch waren nicht alle von der Stadt Mannheim gemeldeten Neuinfektionen in Stuttgart erfasst worden. Durch die Untererfassung der Daten war die Inzidenz zwischenzeitlich auf 673,8 gesunken - der Wert wurde jedoch als vorläufig ausgewiesen. Am Dienstag hatte die Inzidenz noch bei 729 gelegen.

Mittlerweile wurden insgesamt 35.786 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert und liegt nach LGA-Zahlen bei insgesamt 414.

Inzidenzwerte im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg sinken weiter

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Donnerstag nach den Zahlen des LGA auf 254,1 gesunken. Am Vortag lag der Wert noch bei 316,7. Vom Gesundheitsamt wurden 290 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 47.165 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis erhöhte sich um eins und liegt nun bei insgesamt 549.

In Heidelberg sind am Donnerstag laut LGA 101 weitere Corona-Fälle (insgesamt 11.487 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 286,0. Am Dienstag lag der Wert noch bei 381,1. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 83 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Das für den Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg zuständige Gesundheitsamt weist auf EDV-Probleme mit der Meldesoftware hin. Dadurch liegen derzeit keine verlässlichen Zahlen für das Infektionsgeschehen vor.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Mit den vom Gesundheitsamt Mannheim bis Donnerstagnachmittag 16 Uhr 356 gemeldeten Corona-Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Fälle auf insgesamt 35.630.

Nach Auskunft der Stadtverwaltung gelten bislang in Mannheim 32.499 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 2.719 akute Infektionsfälle.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.