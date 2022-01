7-Tage-Inzidenz in Mannheim steigt über 800

Mannheim. Die 7-Tage-Inzidenz ist am Samstag mit 309 neuen Infektionen mit dem Coronavirus in Mannheim auf 813,3 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Freitag lag der Wert bei 766,5. Im Wochenvergleich zeigt sich eine deutliche Steigerung - am vergangenen Samstag lag die Inzidenz bei 618,3.

Mittlerweile wurden insgesamt 36.447 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert und liegt nach LGA-Zahlen bei insgesamt 415.

