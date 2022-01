7-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis steigt auf 458,4

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Donnerstag (Stand 16 Uhr) auf 576,3 gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts(LGA) hervor. In Mannheim wurden mittlerweile 33.517 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Gestern und heute wurden dabei 776 neue Fälle an das LGA übermittelt. Dieser Anstieg beruht auf der Nachberichterstattung der gestern von den Gesundheitsämtern an das Landesgesundheitsamt übermittelten Meldedaten, die wegen einer technischen Störung nicht in die Datenbank importiert werden konnten.

Nach LGA-Zahlen gab es in Mannheim keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 414 Todesfälle übermittelt.

Aktuelle Lage in der Region

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Donnerstag nach den Zahlen des LGA auf 458,4 gestiegen. Es wurden am Mittwoch und am Donnerstag insgesamt 669 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 45.717 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis blieb laut LGA bei insgesamt 546 Fällen.

In Heidelberg wurden dem LGA gestern und heute 229 neue Fälle übermittelt (insgesamt 10.962). Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt am Donnerstag bei 580,2. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 82 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

