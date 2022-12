61 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Freitag mit 61 Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf 122,2 gestiegen. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 117,1. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Mittlerweile wurden insgesamt 131.563 Corona-Infektionen in Mannheim registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich um eins und liegt nun bei insgesamt 536.

Mit 49 neuen Corona-Fällen (insgesamt 59.665) ist die Inzidenz in Heidelberg am Freitag auf 145,7 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 135,6. Die Zahl der Todesfälle liegt bei insgesamt 165.

Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Freitag 134 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit hat das LGA insgesamt 236.010 Fälle registriert. Die Inzidenz liegt aktuell bei 141,5. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 142,8. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert und liegt bei 828.

Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Freitag 61 neue Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist damit auf insgesamt 131.378 gestiegen. Bislang gelten in Mannheim 130.567 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 275 akute Infektionsfälle. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um eins. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in Mannheimer Krankenhaus. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind nun 536 Personen verstorben.