55 Corona-Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall in Mannheim

Mannheim. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich auf insgesamt 19.101 erhöht. 55 neue Fälle vermeldete die Stadt am Donnerstag (Stand 16 Uhr). Die 7-Tage-Inzidenz stieg - bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen - auf 104,6. Am Mittwoch hatte der Wert bei 102,4 gelegen. Am Donnerstag vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 102,0.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg auf 311. Eine über 60 Jahre alte Frau ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Als genesen von der Krankheit gelten 17.581 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.209.

LGA-Werte für die Region

Der Inzidenzwert in Mannheim hat sich nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Donnerstag (Stand 16 Uhr) mit 55 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 19.143 Fälle) innerhalb eines Tages auf 105,6 erhöht. Am Mittwoch lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 103,6.

Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten bleibt konstant

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist leicht rückläufig. Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart gab sie am Donnerstag mit 82,5 an (Stand: 16.00 Uhr), am Tag zuvor hatte sie 82,9 betragen.

Die Zahl der Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in eine Klinik aufgenommen wurden, betrug 2,29 nach 2,3 zuvor. Diese sogenannte Hospitalisierungsinzidenz ist neben der Zahl der Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung ausschlaggebend für mögliche strengere Maßnahmen - vor allem für Ungeimpfte.

Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen liegt in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor. Die Zahl der Corona-Patienten in Intensivbehandlung lag den Angaben zufolge bei 185.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle betrug 573 907, das waren 1 669 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 4 auf nun 10 683.

Eine erste Warnstufe gilt nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes, sobald 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind oder 8 von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Corona-Symptomen in eine Klinik gebracht wurden. Dann brauchen Ungeimpfte einen negativen PCR-Test für die meisten öffentlichen Veranstaltungen.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.