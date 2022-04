528 Corona-Neuinfektionen in Mannheim - 15 Todesfälle im Rhein-Neckar-Kreis

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch mit 528 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 779,1 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Dienstag lag der Wert bei 764,9. Mittlerweile wurden insgesamt 92.415 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle stieg um zwei und liegt nun bei insgesamt 470.

LGA vermeldet 15 Todesfälle im Rhein-Neckar-Kreis

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Mittwoch nach den Zahlen des LGA auf 914,8 gestiegen. Am Dienstag lag der Wert noch bei 885,4. Vom Gesundheitsamt wurden insgesamt 1120 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 153.622 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Todesfälle stieg um fünfzehn weitere Fälle und liegt nun bei insgesamt 657.

In Heidelberg sind am Mittwoch laut LGA 175 weitere Corona-Fälle (insgesamt 38.717 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 767,9. Am Dienstag lag der Wert bei 795,6. Nach LGA-Angaben sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Somit sind insgesamt 109 Todesfälle bekannt.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Mittwoch weitere 531 Corona-Fälle gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen auf insgesamt 92.243. Bislang gelten in Mannheim 88.353 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 3420 akute Infektionsfälle. Die Zahl der Todesfälle stieg um zwei und liegt seit Beginn der Pandemie bei 470. Eine über 60-jährige Frau und ein über 60-jähriger Mann verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach deutlichem Rückgang wieder leicht

Nach dem deutlichen Rückgang über die Osterfeiertage ist die im Südwesten erfasste Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch wieder gestiegen. Das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart meldete 678,7 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen - das war ein Plus von 30,1 im Vergleich zum Vortag, aber auch ein Drittel weniger als der Wert aus der Vorwoche.

Die tatsächlichen Ansteckungszahlen in Baden-Württemberg dürften allerdings deutlich höher liegen als die veröffentlichten Werte. Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass die Fälle wegen deutlich weniger Tests und Corona-Meldungen am Osterwochenende nicht komplett erfasst wurden.

Insgesamt sind in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie nach LGA-Angaben 3 374 608 Corona-Fälle nachgewiesen worden. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg gegenüber Donnerstag vergangener Woche um 40 auf 15 591. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.