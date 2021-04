527 neue Corona-Infektionen - Inzidenz steigt

Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz haben die Gesundheitsämter am Sonntag 527 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind demnach 11 661 Menschen im Land mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 2 auf 3342 (Stand 11.10 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 106,8, am Vortag hatte sie 103,1 betragen. Die höchste Inzidenz gab es im Kreis Neuwied, der mit 202,9 über der Marke von 200 Infektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner lag.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 119 334 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Das Landesuntersuchungsamt hatte darauf hingewiesen, dass über das Osterwochenende möglicherweise nicht alle Daten vollständig übermittelt wurden.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser im Land lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 131 Covid-19-Patienten, 67 von ihnen wurden beatmet (Stand 12.19 Uhr). 799 von 1075 verfügbaren Intensivbetten waren belegt, auch von Menschen mit anderen Krankheiten.