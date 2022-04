508 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Freitag mit 508 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 1.241,8 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 1.261,5. Mittlerweile wurden insgesamt 88.117 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle ist um zwei weitere Fälle gestiegen und liegt nun bei insgesamt 466.

Sinkende Inzidenzwerte im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Freitag nach den Zahlen des LGA auf 1.260,2 gesunken. Am Vortag lag der Wert noch bei 1.306,9. Vom Gesundheitsamt wurden 1.135 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 144.189 Fälle im Kreis gibt. Die Anzahl der Todesfälle blieb unverändert und liegt bei 634.

In Heidelberg sind am Freitag laut LGA 259 weitere Corona-Fälle (insgesamt 36.407 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 1.054,5. Am Vortag lag der Wert bei 1.066,5. Nach LGA-Angaben sind keine weiteren Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Insgesamt sind 105 Todesfälle bekannt.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Freitag (Stand: 17 Uhr) weitere 504 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim steigt damit auf insgesamt 87.920. Bislang gelten in Mannheim 76.762 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 10.692 akute Infektionsfälle.

Die Stadt gab zwei weitere Todesfälle bekannt. Eine über 90-jährige Frau verstarb in einer Altenpflegeeinrichtung und ein über 90-jähriger Mann in einem Mannheimer Krankenhaus. Die Zahl der Todesfälle liegt seit Beginn der Pandemie bei 466.

Da die Aussagekraft der 7-Tage Inzidenz in der aktuellen Phase der Pandemie an Bedeutung verloren hat, nennt die Stadt Mannheim freitags Zahlen zu den Patienten, die mit einem positiven Corona-Nachweis im PCR-Test in den Mannheimer Kliniken auf den Intensiv- sowie den Isolierstationen behandelt werden. Laut Angaben der Stadt befinden sich 7 Patient*innen auf den Intensivstationen sowie 62 Patient*innen auf den Nicht-Intensivstationen.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.