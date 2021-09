49 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim. Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Samstag (Stand 16 Uhr) mit 49 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 18.611 Fälle) innerhalb eines Tages minimal auf 144,0 angestiegen. Am Vortag lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 143,4. Am Freitag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 142,6.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2