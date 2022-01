414 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim / Rhein-Neckar. Mit 414 neuen auf das Coronavirus positiv getesteten Personen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Mittwoch (Stand: 16 Uhr) auf 637,8 gesunken. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) hervor. Das LGA informiert jedoch, dass es sich bei dem Inzidenzwert in Mannheim aufgrund technischer Störungen um einen vorläufigen Wert handelt. Es liegt eine Untererfassung der Daten vor, deren Korrektur erst in den nächsten Tagen erfolgen wird. Am Dienstag lag der Wert noch bei 729.

Mittlerweile wurden insgesamt 35.228 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert nach LGA-Zahlen bei insgesamt 414 Fällen.

Inzidenzwerte im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg sinken weiter

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Mittwoch nach den Zahlen des LGA auf 316,7 gesunken. Am Vortag lag der Wert noch bei 364,1 . Vom Gesundheitsamt wurden 223 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 46.875 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis erhöhte sich um eins und liegt nun bei insgesamt 548.

In Heidelberg sind am Mittwoch laut LGA 72 weitere Corona-Fälle (insgesamt 11.386 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 381,1. Am Dienstag lag der Wert bei 426,5. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 83 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt Mannheim sind bis Mittwochnachmittag 16 Uhr 449 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich somit auf insgesamt 35.274.

Nach Auskunft der Stadtverwaltung gelten bislang in Mannheim 32.048 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 2.814 akute Infektionsfälle.

Corona-Inzidenz im Südwesten klettert auf 617

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen im Land hat die Marke von 600 deutlich überschritten. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Mittwoch (Stand 16.00 Uhr) haben sich in den vergangenen sieben Tagen 616,9 je

100 000 Menschen landesweit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 347,5. Die Zahl der Covid-19-Patienten und -Patientinnen auf Intensivstationen sank hingegen um 4 auf 326. In der Vorwoche waren das 387 gewesen.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,1 auf 3,5 an. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in eine Klinik gebracht werden.

Seit Beginn der Pandemie verzeichnete das Landesgesundheitsamt mittlerweile 1 163 836 bestätigte Infektionsfälle. Das waren 16 890 mehr als am Dienstag. 13 480 Erkrankte starben laut Mitteilung an oder im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Das waren 17 mehr als am Vortag.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Omikron-Variante seit der ersten Januarwoche für den Großteil der neuen Infektionsfälle im Südwesten verantwortlich. Bislang wurden 37 916 Fälle der Omikron-Variante aus Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt übermittelt. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.