3G-Regelung für Patienten und Besucher am Universitätsklinikum Heidelberg

Heidelberg. Das Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) führt in allen seinen Kliniken auf Basis der Landesverordnung die 3G-Regelung für alle Patienten, Besucher und Begleitpersonen ein. Damit sollen nach Angaben des UKHD nicht nur Patientinnen und Patienten des Klinikums vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt werden, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die Patientenversorgung optimal gewährleisten zu können.

Somit gilt, dass stationäre Patienten unabhängig von ihrem Impf- bzw. Genesenenstatus wie bisher bei Aufnahme in der Klinik getestet werden. Ambulante und tagesstationäre Patienten, Besucher und Begleitpersonen müssen bei Betreten der Klinik 3G (tagesaktuell getestet, geimpft oder genesen) nachweisen.

Personen, die einen tagesaktuellen negativen Schnelltestnachweis benötigen, werden gebeten, sich im Vorfeld in den örtlichen Testzentren testen zu lassen, um Wartezeiten am Klinikum zu vermeiden. Das trägt zu einem reibungslosen Ablauf vor Ort bei. Es bestehe auch die Möglichkeit, sich in Testcontainern vor den Kliniken testen zu lassen, dafür sei aber eine Anmeldung unter https://www.schnelltest-service.de/ sowie ein Smartphone, um den generierten QR-Code vorzeigen zu können, nötig.

Außerdem gilt weiterhin: Zutritt nur mit FFP2-Maske; Händedesinfektion vor Betreten und nach Verlassen des Patientenzimmers; Einhaltung der Abstandsregeln; Personen mit grippeähnlichen Symptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Durchfall sind als Besucher und Begleitpersonen grundsätzlich nicht zugelassen.

Eine Begleitung von Patienten ist nur in Ausnahmefällen möglich: Begleitperson, die die Schwangere unter der Geburt begleitet; Begleitperson eines Patienten, der in der Notaufnahme eingeliefert wird; Begleitperson eines älteren, gebrechlichen oder dementen Patienten; vom UKHD zertifizierte Dolmetscher zur Verdolmetschung von erforderlichen Patient-Arzt/Pflegegesprächen

Weitere Informationen zu Besuchs- und Begleitregelungen, Regelungen für externe Dienstleister wie Handwerker etc., Fragebogen bzw. Luca App beim Betreten der Klinik, Liste der Heidelberger Testzentren kann man hier nachlesen.