39 Neuinfektionen mit Coronavirus in Mannheim gemeldet

Mannheim. Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind am Dienstag (Stand 16 Uhr) 39 weitere Fälle einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Dienstag auf 57,9 gestiegen. Am Vortag lag der Wert - bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen - bei 53,1. Im Wochenvergleich ist der Wert ebenfalls gestiegen: Am Dienstag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 36,4.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert, teilte die Verwaltung mit. Somit sind weiterhin 306 Verstorbene bekannt. Bislang gelten in Mannheim 16.134 Personen als genesen, damit gibt es in Mannheim 416 akute Infektionsfälle.

Weiterhin sind Impfungen im Mannheimer Impfzentrum auch ohne Termin möglich. Damit können Interessierte spontan und flexibel zu den gültigen Öffnungszeiten montags bis samstags von 11:30 bis 19 Uhr zur Impfung ins Impfzentrum kommen. Dies gilt sowohl für die Erst- als auch die Zweitimpfung. Bei der Zweitimpfung sind die Mindestabstände zwischen den beiden Impfungen einzuhalten.

