37 Corona-Neuinfektionen im Land lassen Corona-Inzidenz minimal steigen

Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist innerhalb eines Tages um 37 gestiegen. Wie das Landesuntersuchungsamt am Sonntag weiter mitteilte, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht auf 17,6 nach 17,5 am Vortag. Aktuell sind 1751 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 11.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3906 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, die Zahl blieb unverändert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz lagen nach Daten des Divi-Registers vom Sonntag 19 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 12.19 Uhr), sieben von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.