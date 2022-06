364 Neuinfektionen mit Coronavirus in Mannheim - Inzidenzen in Region steigen weiter

Lampertheim Noch immer viele positive Nachweise

Die Corona-Fallzahlen sind in Lampertheim anhaltend hoch. In der vergangenen Woche hatte die Stadtverwaltung für die Spargelstadt eine Inzidenz von 570 berechnet. „Mit steigender Tendenz“, wie Bürgermeister Gottfried Störmer in der Stadtverordnetenversammlung mitteilte. Deswegen appellierte er an alle Lampertheimerinnen und Lampertheimer – auch mit Blick auf das Spargelfest an diesem Wochenende –, weiterhin auf Abstand zu achten und die Hygieneregeln einzuhalten. Auch wenn die Zahlen, die das Kreisgesundheitsamt am Freitag für die vergangenen sieben Tage vorgelegt hat, den Trend nach oben nicht bestätigen, sind sie doch nach wie vor hoch. Für die Zeit vom 3. bis 9. Juni wurde für Lampertheim eine Sieben-Tage-Fallzahl von 138 (in der Vorwoche 190) gemeldet. Am Donnerstag dieser Woche wurden noch 88 aktive Fälle registriert (Vorwoche: 98). Nach wie vor sterben auch im Kreis Bergstraße Menschen an oder mit Covid-19 und werden Patienten mit einer Sars-CoV-2-Infektion in den Krankenhäusern im Kreis behandelt. Dies waren am Donnerstag neun Personen, zwei davon in intensivmedizinischer Betreuung. Das Durchschnittsalter der stationär betreuten Personen im Kreis lag am Donnerstag bei 49 Jahren. Die Inzidenz für den Kreis wurde vom Robert-Koch-Institut am Freitag mit 427,7 angegeben. Bis zu 200 Tests am Tag Apothekerin Sibylle Fath, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Jutta von Amende das Corona-Testzentrum im früheren Schillercafé auf dem Schillerplatz betreibt, bestätigt im Gespräch mit dieser Redaktion, dass sich noch immer viele Personen dort testen lassen. Etwa 150 Schnelltest und 40 bis 50 PCR-Abstriche würden jeden Tag von ihren Mitarbeitern vorgenommen, berichtet Fath. Mittlerweile werden beide Arten von Tests im Schillercafé gemacht, die PCR-Teststelle im Parkhaus war Mitte Mai aufgegeben worden, weil insgesamt die Nachfrage zurückgegangen ist. „Wir können aber jederzeit wieder dort öffnen, sollte es nötig werden“, so Fath. Am Schillercafé sind Tests mit und ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Die Zugänge sind entsprechend gekennzeichnet. Bis das Ergebnis eines PCR-Tests vorliegt, dauert es aktuell bis zu anderthalb Tage. Im Verhältnis zur Gesamtzahl derjenigen, die sich testen lassen, gebe es aktuell relativ viele positive Fälle, berichtet Fath und bestätigt somit die Einschätzung des Bürgermeisters angesichts der gemeldeten Fallzahlen des Kreises. Etwa acht bis zehn Prozent der Tests, die in ihrem Testzentrum vorgenommen würden, seien positiv. „Zu Hochzeiten hatten wir 20 Prozent, aber wir hatten auch schon Zeiten mit null Prozent“, erinnert sie sich. Noch bis Monatsende kostenlos Noch bis Ende Juni ist das Angebot der Bürgertests kostenlos. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht geklärt. „Wir warten noch auf die Entscheidung aus Berlin“, sagt Fath. Doch auch wenn für alle Tests bezahlt werden müsste, will sie das Testzentrum bis auf Weiteres offen lassen. „Es gibt noch genügend Menschen, die einen offiziellen negativen Nachweis brauchen, weil sie ins Krankenhaus müssen, eine Reha antreten oder in den Urlaub fliegen wollen. Diese Leute wollen wir nicht hängenlassen“, sagt die Apothekerin. Sie und ihre Geschäftspartnerin wollen das Angebot, das auch von zahlreichen Menschen aus der Umgebung genutzt wird, aufrechterhalten, solange es nötig und noch wirtschaftlich ist. Inzwischen beschäftigen die beiden Apothekerinnen 40 Mitarbeiter, die an sieben Tagen die Woche das Angebot ermöglichen. „Wir haben auch ihnen gegenüber eine Verpflichtung“, sagt Fath.

Mehr erfahren