356 neue Covid-Neuinfektionen in Mannheim

Rhein-Neckar.. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Dienstag mit 359 Corona-Neuinfektionen auf 548,4 gesunken. Am Montag lag der Wert bei 592,9. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Mittlerweile wurden insgesamt 127.074 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle und liegt weiterhin bei insgesamt 524.

In Heidelberg wurden am Dienstag weitere 220 Corona-Fälle (insgesamt 57.456) festgestellt. Die Inzidenz sank damit auf 597,8. Am Montag lag der Wert noch bei 690,1. Die Zahl der Todesfälle hat sich um eins erhöht und liegt nun bei insgesamt 150.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Dienstag nach den Zahlen des LGA gestiegen und liegt nun bei 847,5. Am Montag lag der Wert bei 842,0. Vom Gesundheitsamt wurden insgesamt 1.061 Neuinfektionen vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 226.552 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Todesfälle hat sich um vier erhöht. Somit liegt die Zahl nun bei insgesamt 784.

Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Montag 356 neue Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist damit auf insgesamt 126.911 gestiegen. Bislang gelten in Mannheim 125.889 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 498 akute Infektionsfälle. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich um eins. Somit sind nun 524 Personen im Zusammenhang mit Coronavirus verstorben.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.