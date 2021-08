Mannheim. 34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Samstag (Stand 16 Uhr) dem Landesgesundheitsamt gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich somit auf insgesamt 17 294.

Das Landesgesundheitsamt bezifferte die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Samstag mit 97,2 (wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen). Am Vortag lag der Wert bei 95,0.