Mainz. Zutritt zu Geschäften des Einzelhandels haben auch in Rheinland-Pfalz ab Samstag nur noch Geimpfte und Genesene. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz nach der Ministerpräsidentenkonferenz an. Davon ausgenommen sind Läden für die Grundbedürfnisse wie etwa Supermärkte.

