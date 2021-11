292 Corona-Neuinfektionen in Mannheim - steigende Corona-Kennwerte im Kreis

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Freitag (Stand 16 Uhr) mit 292 neuen positiv auf das Coronavirus Getesteten innerhalb eines Tages auf 542,1 gestiegen. Am Donnerstag lag der Wert nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 527,6. Binnen sieben Tagen erhöhte sich der Wert deutlich. Am Freitag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 477,8. Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 25.658 Corona-Fälle vermeldet. Außerdem sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 355.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 376,7 gestiegen (Vortag 355,3). Vom Gesundheitsamt wurden am Freitag 420 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 34.062 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg war laut LGA ein zunehmendes Infektionsgeschehen mit 80 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 7.525 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Donnerstag bei 233,1 lag, wurde sie am Freitag mit einem Wert von 244,4 angegeben.

Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten klettert über 500

Stuttgart (dpa/lsw) - Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg infizieren sich mit dem Coronavirus. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen lag am Freitag landesweit bei 505,9 - nach 489,9 am Vortag, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. 572 Corona-Patienten liegen auf den Intensivstationen, 30 mehr als noch am Donnerstag. In mehr als jedem vierten Intensivbett in den baden-württembergischen Krankenhäusern liegt inzwischen ein Covid-19-Patient. Die Quote liegt bei 25,7 Prozent. Manche Kliniken im Südwesten sind inzwischen derart überfüllt, dass Corona-Erkrankte in andere Bundesländer gebracht werden.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz (Krankenhauseinweisungen pro 100 000 Menschen und Woche) lag bei 6,2. Die Hospitalisierungsinzidenz spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist allerdings in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 10 608 auf 807 368. An einer Infektion mit dem Virus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 11 672 Menschen im Südwesten gestorben, das waren 54 mehr als am Donnerstag.

Zahlen der Stadt Mannheim

Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Freitag mit 293 neuen Fällen auf insgesamt 25.579 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz stieg nach den Zahlen der Stadt auf 533,7. Am Donnerstag hatte der Wert bei 518,6 gelegen. Im Wochenvergleich erhöhte sich die Inzidenz. Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 474,2. Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigte am Freitag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Zwei über 80 Jahre alte Frauen und eine über 70 Jahre alte Frau verstarben in Mannheimer Krankenhäuser. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 354 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Als genesen von der Krankheit gelten 20.720 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 4.505. Am Vortag lag die Zahl bei 4.356.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.

