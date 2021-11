282 Corona-Neuinfektionen in Mannheim - Inzidenz steigt auf 414

Rhein-Neckar. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich nach den Zahlen der Stadt am Mittwoch (Stand 16 Uhr) mit 282 neuen Fällen auf insgesamt 23.332 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) nun bei 414,2. Am Dienstag hatte der Wert laut LGA noch bei 403,6 gelegen.

Bislang gelten in Mannheim 19.994 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.998 akute Infektionsfälle.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 319,9 gestiegen (Vortag: 309,4). Vom Gesundheitsamt wurden am Mittwoch 368 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 31.352 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg war laut LGA ein Infektionsgeschehen mit 67 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 6.994 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Dienstag bei 212,9 lag, wurde sie am Mittwoch mit einem Wert von 221,7 angegeben.

Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen im Südwesten steigt weiter

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg steigt weiter stark an und liegt mittweile weit über dem für die Alarmstufe entscheidenden Grenzwert von 390. Mittlerweile werden 444 solcher Fälle intensivmedizinisch behandelt, das sind 20 mehr als am Vortag, teilte das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (16.00) mit. Die Alarmstufe gilt seit diesem Mittwoch, weil der Grenzwert an zwei Tagen in Folge überschritten wurde. Nun greift die 2G-Regel (geimpft oder genesen) etwa in Restaurants, Museen, Kinos und öffentlichen Veranstaltungen.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag bei 4,7. Sie gibt die Zahl jener Menschen an, die pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona in eine Klinik kommen. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist allerdings in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen stieg auf 397,7, ein Plus von 14,9. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche den Behörden gemeldet wurden. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 10 162 auf 729 138 (mit dpa/lsw).