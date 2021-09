28 Neuinfektionen mit Coronavirus gemeldet - Impfbus macht an Supermärkten halt

Mannheim. Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind bis Montagnachmittag (Stand 16 Uhr) 28 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Somit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle seit Ausbruch der Pandemie in Mannheim auf 17 779.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken und liegt - bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen - bei 149,4. Das Landesgesundheitsamt (LGA) bezifferte die Inzidenz in Mannheim am Montag mit einem Wert von 151,7. (Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim blieb unverändert. Somit sind weiterhin 307 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 16.473 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 999.

Impfbus auf Supermarkt-Parkplätzen

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In den nächsten Wochen wird der Impfbus immer wieder verschiedene Supermarkt-Parkplätze in Mannheim anfahren, um Interessierten eine einfache und spontane Impfung wohnortnah anzubieten. Die Stadt wird rechtzeitig im Voraus ankündigen, wenn der Bus auf einem Supermarkt-Parkplatz stehen wird.

Der Impfbus wird bis Mittwoch, 08.September, am Marktkauf in Wohlgelegen, Friedrich-Ebert-Straße 100, stehen. Am Donnerstag, 10. September und am Freitag, 11.September, steht der Impfbus am Edeka-Center in Neuostheim, Seckenheimer Landstraße 246.

Geimpft wird ohne Termin jeweils von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff von Biontech. Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis oder einer niedergelassenen Ärztin bzw. einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden. Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.