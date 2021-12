263 Corona-Neuinfektionen in Mannheim - Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis jetzt über 400

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch (Stand 16 Uhr) mit 263 neuen positiv auf das Coronavirus Getesteten innerhalb eines Tages minimal auf 549,2 gesunken. Am Dienstag lag der Wert nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 550,5. Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 26.688 Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb in Mannheim unverändert bei 361.

Im Rhein-Neckar-Kreis beträgt der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA 402,4 (Vortag 384,0). Vom Gesundheitsamt wurden am Mittwoch 447 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 35.497 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg wurden laut LGA 61 weitere Fälle gemeldet (insgesamt 7.796 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Dienstag bei 255,8 lag, wurde sie am Mittwoch mit einem Wert von 259,5 angegeben.

Zahlen der Stadt Mannheim

Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Mittwoch mit 257 neuen Fällen auf insgesamt 26.586 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach den Zahlen der Stadt bei 540,5. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 358 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Als genesen von der Krankheit gelten 21.302 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 4.926.

Lage auf Intensivstationen spitzt sich zu - Zahl hat sich verdoppelt

Die Zahl der Corona-Patienten auf den baden-württembergischen Intensivstationen hat sich innerhalb von vier Wochen mehr als verdoppelt. Lagen zu Beginn des vergangenen Monats noch etwas weniger als 300 Menschen im Zusammenhang mit Corona in einem Intensivbett, so wurden am Mittwoch bereits 630 erkrankte Männer und Frauen wegen Covid-19 intensivmedizinisch behandelt (Stand 16.00 Uhr). Das sind acht mehr als am Tag zuvor. Mehr als die Hälfte von ihnen (350) wird dabei künstlich beatmet, wie das Landesgesundheitsamt (LGA) am Mittwoch mitteilte.

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte am Dienstag gesagt, Baden-Württemberg sei mit Blick auf die überlasteten Intensivstationen auf Patienten-Verlegungen ins Ausland vorbereitet. Mehrere Staaten haben bereits angeboten, Covid-Intensivpatienten aus dem Südwesten aufzunehmen. Bislang wurden baden-württembergische Patienten wegen der regionalen Überlastung von Intensivstationen nur innerhalb Deutschlands verlegt.

Nach einem leichten Rückgang hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg am Mittwoch wieder deutlich angezogen. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag nach LGA-Angaben bei 519,4 nach 508,8 am Vortag. Auch der geschätzte Sieben-Tages-R-Wert legte im Vergleich zum Dienstag leicht zu von 0,89 auf 0,90. Liegt der Wert längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Nach den ersten Fällen der neuen Coronavirus-Variante Omikron im Südwesten erhöhte sich deren Zahl laut LGA-Bericht am Mittwoch nicht.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz (Krankenhauseinweisungen pro 100 000 Menschen und Woche) lag bei 6,4 (Vortag: 6,3). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist aber in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Seit Beginn der Pandemie wurden landesweit bislang 846 954 Covid-19-Fälle gezählt. Es gab 11 838 Todesfälle. Seit Dienstag kamen 36 dazu. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.