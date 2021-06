2563 Impfdosen bei „Drive-Thru“-Aktion verimpft

Speyer. Insgesamt 2563 Mal ist das Vakzin von Johnson & Johnson bei der zweiten „Drive-Thru“-Impfaktion in Speyer verimpft worden. Wie die Stadt bekanntgab, seien bei der Aktion am Sonntag etwa 400 Impfdosen übriggeblieben, „obwohl alle Personen, die auf der Nachrückerliste standen, kontaktiert wurden“, hieß es. „Zum Glück konnte aber der Impfstoff in allen aufgezogenen Spritzen verabreicht werden und die übrigen Dosen können kurzfristig über die Praxis gegeben werden“, stellt Gerald Haupt klar, der den Impfstoff über das „Medizinische Versorgungszentrum Haupt und Kollegen“ bestellt hatte. Zusammen mit Peter Bödeker von BÖ Fashion hatte er die Aktion organisiert.

Anders als beim ersten „Drive-Thru-Termin“ wurde der Kreis der impfberechtigten Bürger eingegrenzt sowie durch Terminvergabe geregelt. Auch die Verkehrsführung sei aufgrund der umfangreichen Planung, die auf den Erfahrungen der ersten Aktion basierte, ohne Probleme verlaufen, hieß es weiter. „Ich freue mich sehr, dass die Aktion von Beginn bis zum Schluss reibungslos verlief und danke allen Beteiligten, die dies ermöglicht haben, für ihren Einsatz und die hervorragende Arbeit!“, betonte die Oberbürgermeisterin von Speyer, Stefanie Seiler.

