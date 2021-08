255 neue Corona-Infektionen - Inzidenz steigt auf 27,7

Mainz. In Rheinland-Pfalz ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erneut gestiegen: von 25,7 am Donnerstag auf 27,7 am Freitag. Wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte, wurden innerhalb eines Tages 255 neue Infektionen festgestellt (14.10 Uhr). Damit kletterte die Zahl der im Labor bestätigten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 159 535. 3916 Menschen sind im Bundesland bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben - zwei mehr als am Vortag.

Aktuell sind in Rheinland-Pfalz dem LUA zufolge 2688 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Auf die höchste Inzidenz kam den Angaben zufolge Frankenthal mit 57,4, am niedrigsten lag der Wert mit 5,0 in Pirmasens. 9218 Menschen wurden seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9206).