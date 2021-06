24 neue Corona-Infektionen und einen weiteren Todesfall gemeldet

Hessen. Innerhalb eines Tages sind in Hessen 24 neue Corona-Infektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Montag hervor. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach wie bereits am Vortag bei 7,5 (Stand 3.13 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden im Bundesland 290 712 Corona-Fälle gezählt, 7505 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 6.19 Uhr) 91 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 54 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.