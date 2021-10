22 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Montag mit 22 neuen Fällen auf insgesamt 19.554 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz sank - bezogen auf die von der Stadt veröffentlichten Zahlen - auf 96,6. Am Sonntag hatte der Wert bei 102,7 gelegen. Auch im Wochenvergleich sank die Inzidenz deutlich. Am Montag vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 114,3.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt weiterhin bei 312. Als genesen von der Krankheit gelten 18.277 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 965. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 1.084.

Am Samstag wurden nach Angaben der Stadt 35 neue Fälle gemeldet, am Sonntag gab es 26 Corona-Neuinfektionen.

LGA-Werte für die Region

Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Montag (Stand 16 Uhr) mit 22 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 19.602 Fälle) auf 97,20 gesunken.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.