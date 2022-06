183 Corona-Neuinfektionen in Mannheim - Zahl der akuten Infektionsfälle steigt

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Donnerstag mit 183 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 264,8 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Mittwoch lag der Wert bei 263,8. Mittlerweile wurden insgesamt 101.648 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert und liegt bei insgesamt 484.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Donnerstag nach den Zahlen des LGA ebenfalls gestiegen und liegt bei 281,4. Am Vortag lag der Wert noch bei 245,5. Vom Gesundheitsamt wurden insgesamt 408 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 172.423 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert und liegt bei 689.

In Heidelberg sind aktuell 108 weitere Corona-Fälle (insgesamt 43.323 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg damit auf 211,7. Am Mittwoch lag der Wert bei 175,8. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 122.

Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim vermeldete am Donnerstag 182 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen auf insgesamt 101.472. Bislang gelten in Mannheim 100.162 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 824 akute Infektionsfälle. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie blieb unverändert und liegt bei 486.

Landesweite Inzidenz nimmt im Wochenvergleich wieder zu

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist im Wochenvergleich weiter gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) mittlerweile landesweit bei 238,9 neuen Fällen je 100 000 Einwohner und binnen sieben Tagen, das sind 27,9 mehr als im LGA-Bericht aus der Vorwoche. Vor einem Monat hatte die Inzidenz allerdings noch bei 478,9 gelegen.

Allerdings liefert sie kein vollständiges Bild der Infektionslage: Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus, vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern ist die Zahl der Corona-Infizierten innerhalb einer Woche leicht um 7 auf 73 Patienten gesunken, auf den Normalstationen im selben Zeitraum um 14 auf 520 Menschen in Behandlung (Stand Donnerstag 16.00 Uhr).

Seit Beginn der Pandemie sind 16 182 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Das sind 44 mehr als vor einer Woche und 8 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl registrierter Corona-Infektionen lag am Donnerstag bei 3 714 111. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.