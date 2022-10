170 Covid-Neuinfektionen in Mannheim - Inzidenzen sinken

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch mit 170 Corona-Neuinfektionen auf 535,9 gesunken. Am Dienstag lag der Wert bei 555,4. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Mittlerweile wurden insgesamt 128.970 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich um einen weiteren Fall und liegt nun bei insgesamt 528.

In Heidelberg wurden am Mittwoch weitere 89 Corona-Fälle (insgesamt 58.229) festgestellt. Die Inzidenz sinkt damit auf 383,7. Am Dienstag lag der Wert noch bei 407,5. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um einen weiteren Fall und liegt nun bei insgesamt 151.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Mittwoch nach den Zahlen des LGA gesunken und liegt nun bei 535,3. Am Dienstag lag der Wert noch bei 575,2. Vom Gesundheitsamt wurden insgesamt 442 Neuinfektionen vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 230.236 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Todesfälle hat sich um zwei erhöht. Somit sind 796 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Mittwoch 177 neue Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist damit auf insgesamt 128.819 gestiegen. Bislang gelten in Mannheim 127.654 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 637 akute Infektionsfälle. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um einen: Ein über 70-jähriger Mann starb in einem Mannheimer Krankenhaus. Es sind nach Angaben des Gesundheitsamtes der Stadt 528 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.