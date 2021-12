151 Corona-Neuinfektionen in Mannheim - Inzidenz-Werte in der Region sinken

Mannheim/Rhein-Neckar. Am Donnerstag sind laut dem Landesgesundheitsamt (LGA) 151 neue positiv auf das Coronavirus Getestete in der Stadt Mannheim hinzugekommen. Damit sank die 7-Tage-Inzidenz nach Zahlen des LGA binnen 24 Stunden auf 229,2 (Stand 16 Uhr). Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 290,2 gelegen. Mittlerweile wurden insgesamt 30.095 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt weiterhin bei 396.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Donnerstag nach den Zahlen des LGA auf 209,6 gefallen. Am Vortag wurde ein Wert von 239,5 veröffentlicht. Vom Gesundheitsamt wurden 129 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 40.971 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg wurden laut LGA 44 weitere Corona-Fälle festgestellt (insgesamt 9.163 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Mittwoch bei 230,6 lag, wurde sie am Donnerstag mit einem Wert von 188,4 angegeben. Nach LGA-Angaben stieg die Zahl der verstorbenen Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion nicht weiter an. Es sind somit weiterhin 73 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Zahlen der Stadt Mannheim

Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Donnerstag mit 145 neuen Fällen auf insgesamt 29.961 erhöht. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich nach Angaben der Stadt nicht. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 394 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben, teilte die Stadt mit. Als genesen von der Krankheit gelten 26.161 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 3.406.

Corona-Inzidenz im Südwesten sinkt auf 274

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt weiter. Wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, lag der Wert bei 274,1 pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche (Stand 16.00 Uhr). In der Vorwoche hatte der Wert noch bei 370,2 gelegen.

Im Vergleich zum Vortag verzeichnete die Behörde mit Sitz in Stuttgart 4984 neue Infektionen und 28 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 991 853 Menschen nachweislich angesteckt. Die Zahl der registrierten Todesfälle stieg auf 12 754.

Bislang wurden 493 Fälle der Omikron-Variante (B.1.1.529) aus Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt übermittelt - das sind 147 mehr als am Vortag. Bei den vom LGA täglich ausgewiesenen Omikron-Fällen handelt es sich sowohl um Verdachtsfälle als auch um Fälle, die per Vollgenom-Analyse bestätigt wurden. Zum Anteil der aktuellen Verdachtsfälle macht die Behörde keine Angaben.

Die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten auf baden-württembergischen Intensivstationen liegt bei 583, davon werden 351 künstlich beatmet (Stand: 12.30 Uhr). (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.