1079 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Dienstag mit 1079 neu gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus auf 1247,3 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor.

Am Montag lag der Wert noch bei 1062,2. Mittlerweile wurden insgesamt 47.273 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb nach LGA-Zahlen unverändert. Es sind weiterhin 426 Todesfälle bekannt.

347 Corona-Fälle in Heidelberg

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Dienstag nach den Zahlen des LGA leicht auf 1531,1 gestiegen. Am Vortag lag der Wert noch bei 1504,5. Vom Gesundheitsamt wurden 1518 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 70.213 Fälle im Kreis gibt. Es sind weiterhin 562 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

In Heidelberg sind am Dienstag laut LGA 347 weitere Corona-Fälle (insgesamt 17.244 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz steigt damit auf 1368,3. Am Vortag lag der Wert bei 1345,6. In Heidelberg wurde kein neuer Todesfall vermeldet, somit sind weiterhin 84 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt sind bis Dienstagnachmittag (16 Uhr) 1075 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 47.108. Bislang gelten in Mannheim 43.378 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 3306 akute Infektionsfälle.

Nach Angaben der Stadt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 424 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Hinweis zu den Fallzahlen in Mannheim

Die in der vergangenen Woche angekündigten internen Umstellungen und Updates an der Meldesoftware sind zwischenzeitlich abgeschlossen. In enger Zusammenarbeit mit dem Robert Koch-Instituts (RKI) konnten nach Angaben der Stadt Mannheim die aktuellen Leistungsprobleme bei der auch vom Mannheimer Gesundheitsamt genutzten Software SORMAS behoben werden. Das System war zuletzt nur eingeschränkt nutzbar, wenn eine große Zahl von Mitarbeitenden die hohe Zahl neuer täglicher Infektionsfälle eingab. Die Situation wurde auch aus anderen Kreisen in verschiedenen Bundesländern berichtet. Das Gesundheitsamt Mannheim wird in den nächsten Tagen die dadurch entstandenen systembedingten Rückstände der vorliegenden Fallmeldungen abarbeiten, das wird voraussichtlich zu einem entsprechenden Anstieg der Inzidenzzahlen für Mannheim führen.

Dennoch ist in den Mannheimer Kliniken die Entwicklung der Corona-Fallzahlen derzeit stabil. Es befinden sich (Stand 14. Februar) 14 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen, 75 Patientinnen und Patienten auf den Nicht-Intensivstationen.

Corona-Inzidenz im Südwesten sinkt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei Corona-Neuinfektionen ist leicht gesunken. Innerhalb einer Woche wurden Infektionen mit dem Coronavirus bei 1624,3 Menschen je 100 000 Einwohner nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Das waren 22,4 weniger als am Vortag. In der Vorwoche hatte der Wert allerdings 1537,3 betragen.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 31 951 neue Ansteckungen - ein Anstieg auf 1 784 010 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 13 950 Menschen gestorben. Das waren 27 mehr als am Vortag.

Seit Jahresbeginn wurden den Behörden 884 Corona-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 4408 Sars-CoV-2-Infektionen sowie 401 Ausbrüche aus Kitas mit zusammen 2667 Infektionen übermittelt, wie aus den Daten hervorgeht. Der Anteil der Unter-20-Jährigen an den Infektionsfällen der vergangenen acht Tage betrage 31 Prozent, jener der Über-60-Jährigen hingegen nur 10 Prozent.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Mancherorts gibt es einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Dienstag 284 Covid-Patientinnen und -Patienten, 3 weniger als am Vortag. Damit sind den Angaben nach 12,8 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,5 auf 7,2. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land noch bei 7,7 gelegen.

8 172 783 Menschen aus Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,6 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Amt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 6 089 141 Menschen beziehungsweise 54,8 Prozent. (mit dpa)