Hessen. Binnen eines Tages sind in Hessen erneut mehr als 1000 neue Corona-Infektionen registriert worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) von Sonntag hervorgeht, wurden 1021 neue Fälle gemeldet (Stand 3.51 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der neuen Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, kletterte auf 114,3 nach zuvor 112,8.

Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 3 auf nun insgesamt 6145. Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen 205 734 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit rund 185 200 an.

Unter den hessischen Regionen wiesen dem RKI zufolge 14 Städte und Kreise eine Inzidenz von mehr als 100 auf. An Spitze lag der Landkreis Hersfeld-Rotenburg (207,9). Am niedrigsten war die Inzidenz in Darmstadt und im Schwalm-Eder-Kreis mit einem Wert von 60,7.

Auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser lagen nach Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 299 Covid-19-Patienten, 143 von ihnen wurden beatmet (Stand Sonntag, 10.19 Uhr). 1668 von 1941 verfügbaren Intensivbetten waren belegt, auch von Menschen mit anderen Krankheiten.