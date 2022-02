1020 Corona-Neuinfektionen in Mannheim - Inzidenz in Heidelberg steigt

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Donnerstag mit 1020 neu gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus auf 1.751,6 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor.

Am Mittwoch lag der Wert noch bei 1.464,2. Mittlerweile wurden insgesamt 49.369 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Es sind nach Angaben des LGA weiterhin 426 Todesfälle bekannt.

Inzidenzwert in Heidelberg gestiegen

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Donnerstag nach den Zahlen des LGA auf 1.664,3 gestiegen. Am Vortag lag der Wert noch bei 1622,9. Vom Gesundheitsamt wurden 1840 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 74.055 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist um zwei gestiegen und beträgt jetzt 570.

In Heidelberg sind am Donnerstag laut LGA 380 weitere Corona-Fälle (insgesamt 18.197) festgestellt worden. Die Inzidenz steigt damit auf 1.502,4. Am Vortag lag der Wert bei 1486,7. In Heidelberg wurden zwei weitere Todesfälle vermeldet, somit sind nun 86 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt sind bis Donnerstagnachmittag (16 Uhr) 1030 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 49.211. Bislang gelten in Mannheim 43.943 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 4844 akute Infektionsfälle.

Nach Angaben der Stadt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 424 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei den Corona-Neuinfektionen ist am Donnerstag weiter gestiegen. Innerhalb einer Woche wurden bei 1645,8 Menschen je 100 000 Einwohner Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Das waren 3 mehr als am Vortag und 81 mehr als vor einer Woche.

Im Vergleich zum Mittwoch meldete die Behörde 34 270 neue Infektionen, womit die Zahl der registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 1 854 802 kletterte. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit starben 27 Menschen, so dass die Gesamtzahl der Toten jetzt 14 019 beträgt. Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Mancherorts gibt es einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Donnerstag 286 Covid-Patientinnen und -Patienten, 3 mehr als am Vortag. Damit sind den Angaben nach 12,8 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,3 auf 8 (Vorwoche: 7,6). (mit dpa)