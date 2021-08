100 Neuinfektionen und zwei Todesfälle in Kreis und Stadt Heidelberg

Rhein-Neckar. Der Rhein-Neckar-Kreis meldet am Mittwoch (Stand 7 Uhr) 82 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Vortag betrug die Zahl der Neuinfektionen nur 18. Des Weiteren sind im Kreis zwei neue Todesfälle hinzugekommen. Die Zahl der Genesenen stieg um 23 auf 22587 an. Damit gibt es derzeit 449 aktive Corona-Fälle im Kreis.

Auch in Heidelberg steigen die Infektionen im Vergleich zum Vortag an. Hier gibt es mit 18 neuen Fällen elf mehr als am Dienstag. Zuletzt wurden am 13. Mai über 17 Corona-Fälle in der Stadt registriert. 5301 Personen gelten in Heidelberg wieder als Genesen - derzeit gibt es 83 aktive Corona-Fälle im Stadtgebiet.