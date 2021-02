  Wiedergeborene Wildnis

Olmoti bleibt gelassen. Gerade hat die behäbige Nashorndame eine Narkose hinter sich und einen neuen Sender erhalten. Drew Bantlin lächelt zufrieden. Der amerikanische Zoologe und seine ruandischen Mitarbeiter betrachten den Dickhäuter aus der Ferne. Olmoti schenkt ihnen keine Beachtung, sondern verzieht sich ins Unterholz. „Sie geht uns aus dem Weg“, sagt Bantlin, „das ist gut!“

Olmoti wurde im Zoo Zürich geboren und lebt erst seit Juni 2019 in Afrika. Zuvor traf sie mit vier weiteren Nashörnern in einem tschechischen Safaripark zusammen. Von dort wurde die Gruppe zur Wiederansiedlung in den Akagera-Nationalpark nach Ruanda gebracht. „Es war die größte Aktion dieser Art überhaupt“, sagt Bantlin. Nach einer Eingewöhnungsphase in einem Gatter leben die Spitzmaulnashörner nun in freier Wildbahn, begleitet von Bantlin und seinem Team.

Durch den Akagera-Nationalpark streifen auch wieder Zebras. © Win Schumacher

„Das letzte Nashorn wurde in Akagera 2007 gewildert“, erzählt Bantlin, „2001 hatten Viehhirten bereits den letzten Löwen getötet.“ Das Tier wurde wohl von Hirten vergiftet, die um ihre Herden fürchteten.

In Folge des Völkermords von 1994 mit schätzungsweise mehr als 800 000 Toten hatten unter anderem rückkehrende Flüchtlinge aus Uganda das Schutzgebiet in eine Viehweide verwandelt. Elefanten, Büffel und Antilopen wurden von Wilderern dezimiert. Ruandas letztes Savannen-Ökosystem drohte für immer zu verschwinden. 2010 übernahm die Nichtregierungsorganisation African Parks in Zusammenarbeit mit dem Rwanda Development Board das Parkmanagement. Der größte Teil des einst 2500 Quadratmeter großen Schutzgebiets wurde den Viehhirten zugesprochen. Rund 1100 Quadratkilometer ließ die Nationalparkverwaltung mit einem Elektrozaun an der Westgrenze von den Weidegründen abgrenzen. Der Osten ist schwer zugängliches Sumpfland an der Grenze zu Tansania. Ranger patrouillieren im Park und haben die Wilderei fast ausgemerzt.

Akagera gilt heute als große Erfolgsgeschichte. Neben Nashörnern wurden bereits 2015 Löwen aus Südafrika angesiedelt. „Sie haben sich eingelebt und hatten mehrfach Nachwuchs“, sagt Bantlin. Elefanten, Büffel und Leoparden hatten in kleiner Zahl überlebt. Ihre Populationen steigen seither wieder und sie zeigen sich regelmäßig auf Safaris. Im letzten Jahr kamen annähernd 60 000 Besucher nach Akagera. Der Park finanziert sich zu 90 Prozent selbst.

Das dicht besiedelte Ruanda hatte früher als die meisten Nachbarn einen strikten Lockdown verhängt. Im Gegensatz zum bei deutschen Safari-Touristen beliebten Nachbarland Tansania nimmt Ruanda die Pandemie sehr ernst. Tansanias zunehmend autokratisch auftretender Präsident John Magufuli, dessen umstrittene Wiederwahl zuletzt Schlagzeilen machte, hat die Gefahren der Pandemie mehrfach verharmlost und wissenschaftliche Studien ins Lächerliche gezogen. Seit Mai hat Tansania offiziell keine Corona-Fälle mehr bekannt gegeben.

Ruanda war noch nie Corona-Risikogebiet

In Ruanda dagegen sind strikte Hygienevorschriften wie Maskenpflicht bis heute in Kraft und werden mit beachtlicher Selbstverständlichkeit eingehalten. Ruanda stand bis heute auch nicht auf der deutschen Liste der Risikogebiete.

Mit einer wachsenden Population an Berggorillas im Vulkan-Nationalpark, dem Erhalt des artenreichen Nyungwe-Walds im Südwesten des Landes und der Wiederbelebung Akageras hat Ruanda bewiesen, dass Naturschutz sich lohnt. Eine wachsende Zahl an Naturtouristen hatte Ruanda als Alternative für sich entdeckt. Nun kämpft es wie viele Länder Afrikas mit den Folgen der Pandemie.

Akagera hat jedoch das Potenzial, in der Krise ein Modell für Afrika zu werden. Anders als in vielen anderen Nationalparks der Region kamen bereits vor der Pandemie mehr als die Hälfte der Besucher aus dem Land. Wildhüter und Ranger wurden nicht gekündigt, sondern weiter bezahlt. Während Schutzgebiete andernorts in Afrika teils weiterhin komplett ohne touristische Einnahmen überleben müssen und gleichzeitig immer mehr mit Wilderei kämpfen, besuchten viele Ruander bereits ab Juni wieder den Akagera-Nationalpark. African Parks unterstützt in umliegenden Dorfgemeinschaften Projekte, die auch unabhängig vom Safari-Tourismus weiterlaufen: Kooperativen produzieren Honig, nachhaltig angebautes Gemüse und Eier aus Freilandhaltung. Fischer, die einst im Schutzgebiet arbeiteten, betreiben nun Fischteiche außerhalb der Parkgrenzen, Baumschulen ziehen Obstbäume und verteilen Setzlinge zur Wiederaufforstung.

„Ruanda zeigt, dass Erfolg im Naturschutz auch in schwierigen Zeiten möglich ist, wenn der politische Wille da ist“, sagt Sue Snyman von der School of Wildlife Conservation an der African Leadership University. „Durch die Pandemie wird deutlich, dass wir beim Unterhalt von Schutzgebieten nie alle Eier in einem Korb haben sollten.“ In Ländern, wo Nationalparks bisher allein auf ausländische Safari-Gäste gesetzt hatten, seien die Herausforderungen nun besonders groß. „Ich hoffe, wir haben unsere Lektion gelernt“, sagt Snyman. Das wiedergeborene Akagera könnte Vorbild sein.