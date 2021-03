Kein Mandelblütenfest in diesem Frühjahr. Meine Kollegin seufzt, als die Nachricht in der Redaktionskonferenz besprochen wird. Für viele Pflanzenliebhaber wirkt Gimmeldingen normalerweise im März wie ein Magnet. Doch pandemiebedingt bleibt alles anders. An den kommenden Wochenenden wird der Ort in der Pfalz zum Sperrgebiet für Ausflügler. Und auch sonst hofft man am Haardtrand auf die Vernunft

