  Leonberger Verleger Ulrich Keicher erhält Kurt-Wolff-Preis

Für seine Editionen erhält der Leonberger Verleger Ulrich Keicher den mit 35 000 Euro dotierten Kurt-Wolff-Preis. Die Auszeichnung werde ihm Ende Mai in Leipzig verliehen, teilte die Kurt Wolff Stiftung am Freitag mit. Keicher bereichere das literarische Leben mit einem weit gespannten Programm selbst hergestellter Bücher. Seine sorgfältig gestalteten Bände stellten eine nachhaltige Verbindung zwischen Literatur und bildender Kunst her. In Essays, Gedenkblättern, Erinnerungen und Kommentaren werde ein breites Spektrum entfaltet.

Den mit 15 000 Euro dotierten Förderpreis 2021 der Kurt Wolff Stiftung erhält die Edition Converso (Bad Herrenalb). Sie bringe seit ihrer Gründung 2018 dem deutschsprachigen Publikum die Vielfalt der Kulturen des Mittelmeerraums in erzählender Prosa, Lyrik und gehaltvollen Sachbüchern näher, hieß es. Der Verlag stelle Zusammenhänge zwischen den Literaturen in Südeuropa, den Balkanländern, Nordafrika und dem Nahen Osten her. epd