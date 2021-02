  Diese Streaming-Highlights erwarten Sie im März 2021

Heimkino und kein Ende in Sicht. Nicht minder schlecht bestellt ist es bekanntlich ums Reisen, eine der beliebtesten heimischen Freizeitbeschäftigungen. Im Winter und Frühjahr steht Wintersport auf dem Programm - bevorzugt in Österreich. Aber das ist den deutschen Ski- und Après-Ski-Fans augenblicklich trotz offener Pisten und bester Schneeverhältnisse verwehrt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die Grenze zum südlichen Nachbarn weitestgehend dichtgemacht.

AdUnit urban-intext1

Bleibt austrophilen Zeitgenossen als schwacher Trost die Video-on-Demand-Plattform Flimmit, Tochtergesellschaft des Österreichischen Rundfunks. „Streamen auf Österreichisch“ verspricht der Werbeslogan, angeboten werden Filme und Serien mit Fokus auf Produktionen „Made in Austria“. „Die Vorstadtweiber“, angeführt von Maria Köstlinger, Nina Proll und Martina Ebm, machen bereits in der fünften Staffel dem vermeintlich starken Geschlecht die Hölle heiß, derweil Traumschwiegersohn Peter Alexander als „Graf Bobby“ von Pichulsky oder „Charley’s Tante“ für harmlos-heitere (musikalische) Unterhaltung sorgt. Und für welchen Sturm der Entrüstung 1986 die Wahl des ehemaligen UN-Generalsekretärs und früheren NS-Offiziers Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten auslöste, zeichnet Ruth Beckermann in ihrer Dokumentation „Waldheims Walzer“ nach - Ex-Bundeskanzler Fred Sinowatz lapidar dazu: „Nur sein Pferd war bei der SA“.

Ebenfalls eine zwiespältige Persönlichkeit war Notorious B.I.G., bürgerlich Christopher George Latore Wallace, der am 9. März 1997 in Los Angeles Opfer eines Drive-by-Shootings wurde. Anlässlich seiner Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame und seines 50. Geburtstages gewähren Bekannte und Weggefährten in „Biggie: Das ist meine Geschichte“ (Netflix, ab 1. März) einen Einblick in das Leben eines der berühmtesten und einflussreichsten Rapper aller Zeiten. Als ideale Ergänzung zum Dokumentarfilm von Emmett Malloy drängt sich die „true crime“-Anthologieserie „Unsolved“ - abrufbar auf Prime Video - auf, die um die „ungelösten“ Morde an Tupac Shakur und Biggie Smalls kreist.

Vollgas im Kreis gefahren wird bei der dritten Staffel von „Formel 1 - Drive to Survive“ (Netflix, ab 19. März), Fans wird laut Marketing mit „hoher Oktanzahl und viel Grip“ ein weiteres Mal ein vermeintlich exklusiver Blick hinter die Kulissen der berühmtesten Motorsportserie der Welt gewährt. In den zehn Folgen beleuchten die „Senna“-Produzenten nicht nur den beinharten Kampf um den Sieg, sondern zeigen, dass der Wettstreit der Boliden primär ein Milliardengeschäft ist.

AdUnit urban-intext2

Romantische Dramedy

Nah am Zeitgeschehen - ebenso wie die Krankenhaus-Soap „Grey’s Anatomy“, die sich in den USA auf Fox seit November 2020 in der inzwischen 17. (!) Staffel mit der Covid-19-Pandemie befasst - ist die Star-Original-Serie „Love in the Time of Corona“ (Disney+, ab 12. März). Die vierteilige, romantische Dramedy erzählt vier miteinander verwobene Geschichten, darunter die von James (Leslie Odom Jr.) und Sade (Nicolette Robinson), die, mit ihrem Elterndasein ringend, sich mit der Frage konfrontiert sehen, ob sie noch zusammenpassen.

AdUnit urban-intext3

Blutiger, dennoch durchaus realitätsnah, ist der Ton bei „Crazies“ (Capelight Pictures, ab 5. März digital abrufbar, ab 19. März auf Blu-ray), George A. Romeros Genreklassiker von 1973. Ein vom Militär entwickelter bakteriologischer Kampfstoff verseucht das Trinkwasser einer Kleinstadt, zig Tote gilt es zu beklagen, wer nicht stirbt, verliert den Verstand. Ein packend inszenierter, aktionsreicher Horrorfilm, der verantwortungslose Politik anprangert und als Kritik an unserer Konsumgesellschaft gelesen werden kann. Zombies torkeln zudem bei „The Walking Dead“ durch die Lande, auf Sky geht’s ab dem 1. März mit der 10. Staffel weiter. Gewohnt harte Kost, nichts für schwache Nerven.

AdUnit urban-intext4

Gefährliches Unterfangen

Spannung garantiert auch der FX-Dreiteiler „Black Narcissus“ (Disney+, ab 5. März), der auf dem Bestseller von Rumer Godden basiert, den Michael Powell und Emeric Pressburger bereits 1947 bildgewaltig - Jack Cardiff wurde für seine Technicolor-Aufnahmen mit einem Oscar prämiert - in Szene gesetzt haben. Im Himalaya des Jahres 1934 versuchen Nonnen unter Leitung der ehrgeizigen Schwester Clodagh (Gemma Arterton) in einem abgelegenen Gebirgspalast, vormals bekannt als „Haus der Frauen“, eine Mission zu gründen. Ein gefährliches Unterfangen, birgt der Ort doch dunkle Geheimnisse und weckt verbotene Begierden.