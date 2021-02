Die Bachakademie Stuttgart und das Leipziger Bach-Archiv übertragen am 21. März die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach per Livestream. Musikalisch werde das Konzert von der Gächinger Kantorei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann gestaltet, teilte das Bach-Archiv am Freitag mit. Anlass ist Bachs Geburtstag, der sich am 21. März zum 336. Mal jährt.

AdUnit urban-intext1

Der Livestream wird aus dem Ludwigsburger Konzerthaus Forum am Schlosspark ausgestrahlt. Er zeigt aber auch filmische Eindrücke aus Leipzig und der Thomaskirche.

Die Internationale Bachakademie Stuttgart hält mit ihrem Ensemble, der Gächinger Kantorei, das Musikerbe Bachs und seiner Zeitgenossen lebendig. dpa