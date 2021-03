… ist Kommunikation einer der wichtigsten Bausteine für ein gedeihliches Zusammenleben von uns Menschen. Wer miteinander spricht, der hat zumindest einen ersten Schritt gemacht auf erstrebenswerten Weg, selbst Konflikte auf friedliche Art und Weise zu lösen. Freilich kommt es darauf an, auf welche Weise wir miteinander reden. Ein Beispiel aus dem Straßenverkehr mag diese These verdeutlichen: Wir waren neulich mit dem Auto unterwegs, um schwereres Stückgut zu transportieren, als unmittelbar vor uns plötzlich ein Wagen zur Hälfte seiner Breite auf die Gegenfahrbahn geriet, was ein drastisches Bremsmanöver einen entgegenkommenden Lasterfahrers und ein heftiges Erschrecken unsererseits auslöste. Wir hatten noch kurz vor dem Schlenker des Piloten im Ford vor uns bemerkt, dass dieser sich angeregt mit einer Dame auf dem Beifahrersitz unterhielt. Höflich, wie der Mann war, blickte er dabei bei jedem Wort direkt in die Augen seiner Gesprächspartnerin. So achtete der Dödel zwar auf die Etikette, nicht aber auf die Straße, und kommunizierte in diesem Fall mithin fahrlässig falsch. Wir blieben im ersten Entsetzen ob der Gefahr, der wir alle gerade noch so entronnen waren, auch nicht sprachlos, saßen allerdings alleine im Auto. Unsere laut hinausgebrüllten Worten verhallten daher ungehört, sie hätten vermutlich ohnehin nicht dazu beigetragen, irgendeine Art von Konflikt friedlich zu lösen. Spontan fühlten wir uns dabei an die Worte eines Klassenkameraden erinnert, der – gefragt nach dem Ablauf seiner Fahrprüfung, uns einst geantwortet hatte: „Augen zu und durch . . .“