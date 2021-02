  Aufklärung statt Verklärung

Vergangenheit ist ja nie vorbei. Sie wirkt in die Gegenwart, leitet in die Zukunft und wird im besten Fall immer und immer wieder auf den Prüfstand gestellt und neu beleuchtet und durchdacht.

Genau das ist im Nationalpark Eifel der Fall, in dem einer der geschichtsträchtigsten und auch am heftigsten umkämpften Orte deutscher Vergangenheit liegt: die vormalige NS-Ordensburg Vogelsang, eine Kaderschmiede für die Herrenmenschen des Hitler-Regimes. Zwar nur drei Jahre, von 1936 bis 1939, erfolgte dort der Unterricht in NS-Ideologie und Geografie, in Sport und einschlägiger politischer Bildung, aber die weitläufige Anlage vermittelt dennoch einen gewaltigen Eindruck vom totalitären Anspruch, den „neuen Mensch“ nach nationalsozialistischer Vorstellung zu schaffen.

Sechs Ordensburgen sollten es einstmals sein, die an der Spitze der Nazi-Bildungspyramide standen, als letzte und oberste Selektionsstätte nach Pimpfen, Hitlerjugend und Bund deutscher Mädel, nach Adolf-Hitler-Schulen und Nationalpolitischen Lehranstalten, gedacht zur Rekrutierung von SS-Schergen. Aber nur drei davon wurden wirklich erbaut, zu weiteren dreien gibt es nur Pläne oder Skizzen.

Gebaut wurde in Krössinsee im Osten, heute eine Kaserne der polnischen Armee; in Sonthofen im Süden, im Allgäu, heute die Generaloberst-Beck-Kaserne der Bundeswehr, und eben in Vogelsang, die als einzige davon – seit dem Jahr 2016 – als Internationaler Platz der Begegnung und der Aufklärung zu besichtigen ist.

Fernab inmitten von Wald

Hoch über der Urfttalsperre erhebt sich der Gebäudekomplex, und bei gutem Wetter soll der Ausblick vom Turm der Anlage weithin grandios sein. Hinunter ins Tal der Rursee-Stauseen–Kette fällt der Blick zuerst auf die zahlreichen flachen Mannschaftsgebäude, die „Kameradschafts- und Hundertschaftshäuser“ oberhalb der Sportanlage, in denen heute Jugendherberge und Gästehäuser untergebracht sind.

Im Mittelpunkt des Areals steht freilich das Forum, das Hauptgebäude mit Besucherzentrum, in dem eine Dauer- und eine aktuelle Ausstellung über die Systematik des Terrors und auch den Nationalpark Eifel informieren. Die Dauerausstellung „Bestimmung: Herrenmensch“ erlaubt einen Einblick nicht nur in den Alltag der Schülerinnen und Schüler der Ordensburg, sondern auch darin, wie es den Nationalsozialisten gelang, sich Anhängerschaft zu erschließen.

Hier ist der Punkt, wo die Vergangenheit und auch das seither Gelernte überprüft und neu betrachtet werden, um die Faszination des Bösen zu entlarven und dabei zu erlernen, dem Reiz des Kollektiven zu widerstehen. Hier wird auch die Nazi-Strategie ersichtlich, mit der für die Ordensburgen explizit bildungsferne und gesellschaftlich vermeintlich benachteiligte Personen auf eine treue Gefolgschaft eingeschworen und zu blindem Diensteifer abgerichtet werden sollten. Und hier zeigt sich auch, dass die Entwicklung der Dokumentations- und Präsentationsdidaktik jeden Besuch einer historischen Stätte immer wieder lohnt, denn noch jedes Mal gibt es neue Aspekte zu erleben.

Kino unter Denkmalschutz

So weitläufig aber ist die ganze Anlage um Vogelsang, dass ein Tag allein gewiss nicht reicht, sie kundig zu erschließen. Es gibt eine Hangführung zu den Mannschaftshäusern, eine Plateauführung bis zum Flugplatzgelände, eine eigene Führung auf den Turm, Geländeführungen mit Einblicken etwa in die vormalige Schenke, deren Innenarchitektur ein mittelalterliches wie klerikales Flair anhaftet.

Ein Rotkreuz Museum hat sich auf dem Gelände ebenfalls angesiedelt, und dann ist da ferner noch das Schwimmbad Vogelsang, das von einem eigenen Verein getragen wird und ebenso versucht, die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit mit einer friedlichen Nutzung zu verbinden. Nicht zu vergessen schließlich der stattliche Kinosaal, den bis Ende der 1980er Jahren die belgischen Soldaten schätzten und der seit seiner Sanierung als Veranstaltungsort etwa für Konzertreihen oder Poetry Slams dient.

Als Kaserne genutzt

Denn das Besondere an Vogelsang ist auch, dass das Areal über die Zeit der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft hinaus genutzt wurde – und auch davon berichten diverse Führungen.

War das gesamte Gelände im Jahr 1946 vom britischen Militär zum Truppenübungsplatz „Camp Vogelsang“ erklärt worden, kam der ganze Bereich im Jahr 1950 unter belgische Militärverwaltung, und der Truppenübungsplatz wurde fortan von Nato-Einheiten genutzt. Ein Kasernenbau, eine Kapelle und eine Panzerwaschanlage nahe dem heutigen Besucherparkplatz erinnern daran, aber eben auch das ehemalige belgische Truppenkino, das von der Akademie Vogelsang – die gibt es als weitere Initiative auf dem Gelände auch noch – als pädagogisches Zentrum für politische und kulturelle Bildung genutzt wird.

Geplant als gigantischer Hörsaal war dafür von den Nationalsozialisten allein das Betonfundament gelegt worden. Die belgische Armee ließ auf diesem Fundament im Jahr 1954 ein multifunktionales Kino errichten, samt Bühne und Orchestergraben. Weil dessen Betrieb dann Ende der 1980er Jahre eingestellt und das Gebäude seither nicht mehr saniert wurde, zeigt sich das Kino bis heute unverändert im Flair der 1950er Jahre und wurde deshalb im Jahr 2005 unter Denkmalschutz gestellt.

Training für Häuserkampf

Und noch eine Nachkriegsnutzung findet sich in der näheren Umgebung von Vogelsang, nämlich der frühere Ort Wollseifen, der 1946 zum Sperrgebiet erklärt worden war.

Binnen drei Wochen mussten die Bewohner ihre Ortschaft in jenem Jahr verlassen, und anschließend nutzten die Nato-Soldaten das aufgegebene Dorf jahrzehntelang, um Häuserkampf zu trainieren. Nahezu vollständig zerstört ist das alte Dorf daher, einige schlichte Militärbauten gibt es noch, in denen heute Fledermäuse beheimatet sind. Dazu die alte Dorfkirche, eine kleine Kapelle und das alte Trafohäuschen. An alles Weitere erinnert – zugänglich ist auch dieser Ort erst wieder seit dem Jahr 2006 – eine kleine Ausstellung in den Resten der früheren Dorfschule, und selbstverständlich führt auch eine der vielzähligen Führungen von Vogelsang aus hierher.

Erholung an Stauseen

Ohnedies lässt sich die Gesamtheit des Geländes am besten wandernd oder mit dem Fahrrad erkunden. Drei Wanderrouten zwischen 6,5 und 13 Kilometern, zwischen zweieinhalb und vier Stunden Gehzeit also, führen durch das Gebiet, zwei davon als Rundwanderungen. Die dritte Tour führt weiter an den Rursee, einen Gewässerkomplex, der sich aus den Flüssen Urft und Rur speist und durch mehrere Staumauern in die drei Seen Urftsee, Obersee und Rursee gegliedert ist.

Tourismuszentren in den Uferorten Gemünd, Einruhr, Rurberg und Heimbach informieren über Wander- und Radtouren und über die Abfahrtszeiten der Ausflugsschiffe, die auf den 16 Kilometern Wasserweg verkehren.

Und alles zusammen zeigt mustergültig, wie wichtig es ist, solche historische Orte zugänglich zu machen und durch eine neue Nutzung die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu ermöglichen.