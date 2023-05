Nach 16 Kurz-Jahren stehen Mannheimerinnen und Mannheimer damit am Sonntag, 18. Juni, vor einer richtungsweisenden Wahl: Wer wird neuer Oberbürgermeister oder neue Oberbürgermeisterin in der Quadratestadt? Der „Mannheimer Morgen“ hilft mit seiner Veranstaltungsreihe „MM“-Stadtgespräch bei der Entscheidungsfindung. Bei der Abendakademie fühlen Lokalchef Florian Karlein und sein Stellvertreter Timo Schmidhuber den Kandidierenden der vier großen Parteien beim traditionellen Wahlforum des Medienhauses am Dienstag, 23. Mai, auf den Zahn: Thorsten Riehle (SPD), Christian Specht (CDU, unterstützt von FDP und Mannheimer Liste), Raymond Fojkar (Grüne) und Isabell Belser (Linkspartei, unterstützt von der Tierschutzpartei). Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, Einlass um 18:30 Uhr. Geplant sind 90 Minuten Talk auf dem Podium und anschließendem Zusammenkommen von Besucherinnen und Besuchern, Kandidierenden und Moderatoren außerhalb des Podiums. Dann können Fragen gestellt oder vertiefend über das eine oder andere Thema diskutiert werden.

Der Eintritt ist frei. Weil die Zahl der Plätze begrenzt ist, wird um eine verbindliche Anmeldung gebeten. Es ist auch möglich die Veranstaltung via Livestream zu verfolgen. Diesen finden Sie am 23.05.2023 ebenso wie bereits jetzt alle Informationen rund um den Wahlkampf und die Wahl unter mannheimer-morgen.de/ob-wahl