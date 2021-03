Lokales Heidelberg: Großbrand in der Altstadt - 29-Jähriger verletzt

Heidelberg, 07.03.2021: Ein Brand ist am Sonntag gegen 1:20 Uhr in der Heidelberger Altstadt ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gingen mehrere Notrufe ein, die ein Feuer in einer Wohnung in der Hauptstraße meldeten.