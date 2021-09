Tolle Preise zum Jubiläum

Der „Mannheimer Morgen“ feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag – und will mit einem großen Jubiläumsgewinnspiel den Leserinnen und Lesern Danke sagen. Der Bogen der tollen Preise spannt sich von einem E-Bike von Radsport Altig im Wert von fast 2500 Euro über ein „Apple-Package“ mit iPhone, Watch und AirPods, einen Jura-Kaffee-Vollautomaten bis zum Tagesticket für den Europa Park in Rust für die ganze Familie. Ein Vertrag im Fitnessstudio Cleverfit, Jubiläumsweinkisten, Einkaufsgutscheine und Tickets für die Reiss-Engelhorn-Museen runden das Paket ab.

Es gibt aber auch ganz Außergewöhnliches zu gewinnen. Etwas, dass man sich nicht kaufen kann. Denn der „Mannheimer Morgen“ vermittelt Abendessen mit dem Künstler Dietmar Brixy oder dem Rhein-Neckar-Löwen-Spieler Uwe Gensheimer.

„MM“-Chefreporter Peter W. Ragge bietet exklusiv einen historischen Stadtspaziergang durch Mannheim an. Und zwei Personen können eine sehr spezielle Opernaufführung erleben – ganz nah dran, im Orchestergraben des Nationaltheaters. Das Gewinnspiel läuft noch bis 17. September. se

Info: mannheimer-morgen.de/ 75-jahre

