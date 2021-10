„75 Ideen“: Wie wär’s mit einer Disc-Golf-Anlage? (Folge 38)

Mannheim, ein weiterer Vorschlag aus unserer Reihe „75 Ideen“: Wäre es nicht lässig, irgendwo im Stadtgebiet eine Disc-Golf-Anlage aufzustellen, um den Frisbee-Fans ein reizvolles Ziel zu bieten? Disc-Golf vermengt das Werfen der Frisbee-Scheibe mit der Spielidee des (Mini-)Golfens. Ziel ist es also, die Scheibe mit so wenig wie möglichen Würfen im Korb am Ende der Spielbahn zu versenken – so wie es der junge Mann auf unserem Foto gerade macht. Beim Golf benutzt man für die unterschiedlichen Schlaglängen unterschiedliche Schläger. Beim Disc-Golf greift man ebenfalls auf mehrere Scheiben mit jeweils anderen Flugeigenschaften zurück. Es reicht aber auch eine einzige Frisbee, um die in der Regel mehreren Bahnen zu spielen. Vielleicht ist ja noch ein Plätzchen frei auf Franklin oder Spinelli? stp

